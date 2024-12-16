Пенсионерка в Москве отдала мошенникам более 146 млн рублей

Пенсионерка в Москве отдала телефонным мошенникам более 146 млн рублей — женщину убедили, что ее сбережения в опасности.

Злоумышленники позвонили пенсионерке и сообщили, что для сохранности ее сбережений, деньги нужно обналичить и передать неизвестным лицам.

«В результате женщина в течение нескольких дней снимала деньги со счетов и отдавала злоумышленникам через курьеров. Общая сумма ущерба превысила 146 миллионов рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Других подробностей не приводится.

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