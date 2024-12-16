Юрист рассказал, за что могут урезать пенсию

Задолженности, переезд из регионов с особыми льготами и небольшая зарплата могут негативно повлиять на размер пенсии, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев.

По его словам, пенсия может быть уменьшена после переезда из регионов с особыми льготами, например с Крайнего Севера, так как при переезде надбавки утрачиваются.

Невысокая заработная плата, работа без официального оформления или недостаточный страховой стаж также значительно снижают размер пенсии, объяснил Русяев. Уголовные дела и административные нарушения могут косвенно повлиять на размер пенсии. Например, если человек из-за уголовного преследования лишился работы, страховые взносы перестают накапливаться, и это отражается на размере будущих выплат.

«Однако реабилитация после незаконного уголовного преследования восстанавливает утраченные пенсионные права», — напомнил юрист.

Из-за задолженностей по штрафам, налогам, алиментам или кредитам гражданин может лишиться части пенсии. На основании судебного решения из пенсии могут удерживать от 20% до 70% в зависимости от характера долга.

Ранее Банки.ру писал, что россияне резко поменяли мнение об оптимальном размере пенсии. Если в начале 2024 года каждый второй респондент называл оптимальной пенсию 50–100 тысяч рублей, то сейчас так считает лишь каждый третий опрошенный. При этом вдвое выросла доля россиян, для которых приемлемой пенсией является сумма от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, — с 10% в начале года до 25% в декабре.

Если денег до пенсии или зарплаты не всегда хватает, выходом может стать микрозайм. На Банки.ру можно подобрать займ более чем в 50 проверенных МФО.

Предложение месяца* по займам до зарплаты:

Займ до зарплаты в « Юкки »

Юкки Займ до зарплаты в « Веб-Займе »

Веб-Займе Займ до зарплаты в Credit7