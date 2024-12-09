Россияне резко поменяли мнение об оптимальном размере пенсии

Россияне считают приемлемым размером пенсии сумму 110 тысяч рублей, выяснили в ходе опроса аналитики Страхового дома ВСК.

Если в начале 2024 года каждый второй респондент называл оптимальной пенсию 50–100 тысяч рублей, то сейчас так считает лишь каждый третий опрошенный. При этом вдвое выросла доля россиян, для которых приемлемой пенсией является сумма от 100 тысяч до 200 тысяч рублей – с 10% в начале года до 25% в декабре, обращают внимание авторы исследования.

Самые высокие ожидания у людей с высоким уровнем доходов, преимущественно жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Каждый второй респондент еще не начал формировать пенсионные сбережения – с начала года их доля не изменилась. Немного вырос процент респондентов, которые не собираются откладывать на будущую пенсию – с 31,7% до 32,7%. Не заботятся о финансовой подушке безопасности в основном люди со средним уровнем дохода (38%), у которых нет детей (41%), говорится в исследовании.

Увеличилось число россиян, которые планируют жить на родине после выхода на пенсию – с 67% до 80%. Поровну разделились мнения граждан о том, где лучше встречать старость – в городе или за пределами мегаполисов (по 25%), еще 23,5% мечтают перебраться на юг России – преимущественно в Краснодарский край.

Ранее сообщалось, что в 2025 году пожилых россиян ждут две масштабные индексации пенсии. С 1 апреля на рекордные 14,75% будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Страховые пенсии по старости с 1 января поднимут на 7,3%.

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