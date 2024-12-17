В ОТП Банке назвали самый популярный автомобиль, покупаемый в кредит

Продажи новых автомобилей в 2024 году достигнут 1,59 млн штук, около 50% из них покупается при помощи автокредита, рассказал начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш. Доля автокредитов на рынке подержанных авто составляет 17%.

По словам представителя ОТП Банка, 68% автокредитов в банке в 2024 году оформляли мужчины, средний возраст заемщика — 40–45 лет.

Средняя стоимость автомобиля, покупаемого в кредит, составила в этом году 2 млн рублей, а средняя сумма автокредита — 1,5 млн рублей.

Самым популярным кредитным автомобилем стала Lada Granta. Самой дорогой машиной, купленной с помощью автокредита, в этом году была BMW XM стоимостью 21,5 млн рублей, а самой дешевой — Mitsubishi Lancer 1995 года выпуска за 150 тысяч рублей.

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Ранее сообщалось, что средняя запрошенная сумма автокредита на Банки.ру в январе — ноябре 2024 года составила 1,03 млн рублей. Средний запрашиваемый срок кредита — пять лет и десять месяцев, что на восемь месяцев больше, чем в январе — ноябре 2023 года.

Увеличение запрашиваемого срока автокредита руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова связывает с ростом ставок. Получение автокредита на максимально доступный срок в тарифах банков позволяет уменьшить ежемесячный платеж и повысить шансы на одобрение, но вместе с тем увеличивает итоговую переплату, предупреждает она.

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