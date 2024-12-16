Аналитик оценила идею параллельной ключевой ставки «не для всех»

Параллельная ключевая «не для всех» приведет к буму кредитования, а рост объемов кредитования является одним из значимых проинфляционных факторов, обратила внимание аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Ранее партия «Справедливая Россия» обратилась с предложением к ЦБ РФ о временном введении специальной, более низкой, чем ключевая, ставки кредитования для стратегически значимых предприятий и целых отраслей.

«На наш взгляд, параллельная ключевая ставка "не для всех" приведет разве что к буму кредитования, а рост объемов кредитования — один из значимых проинфляционных факторов. Если борьба с инфляцией, по мнению депутатов Госдумы, уже не приоритет по сравнению с поддержкой экономического роста, то почему бы не обратиться в ЦБ РФ с просьбой на какое-то время отказаться вообще от повышения ключевой ставки?» — отметила Мильчакова.

Две разные ключевые ставки, по мнению аналитика, могут только увеличить инфляцию. Это также не поддержит экономический рост.

«По итогам 2023 года основными драйверами роста ВВП, кроме стратегически важной обрабатывающей промышленности, не в меньшей степени стали торговля, финансово-банковские услуги и строительство. Поэтому даже поддержка стратегических предприятий за счет некоей льготной "второй ключевой ставки" может не принести ожидаемых результатов в виде сохранения высоких темпов экономического роста», — сказала эксперт.

Реакция Банка России на предложение, как подчеркнула Мильчакова, пока неизвестна, однако она считает, что такое предложение вряд ли будет осуществимо.

«Тем более что у многих стратегически важных предприятий уже сегодня есть инструмент финансирования в виде фонда развития промышленности Минпромторга. Мы полагаем, что 20 декабря совет директоров ЦБ РФ в любом случае примет решение о повышении ключевой ставки, по нашему мнению, ее поднимут на 2 процентных пункта, до 23% годовых», — заключила аналитик.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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