ЦБ оставит россиян без льготного периода в ипотеке

Банк России анонсировал новый пакет ужесточений в розничном кредитовании. В частности, ЦБ намерен прекратить использование банками схемы с так называемым льготным периодом, когда в первые месяцы выплаты ипотеки ежемесячные платежи снижены, а затем они резко возрастают. По мнению регулятора, резкий рост платежа повышает риски дефолта заемщиков.

ЦБ предложил повысить резервы для банков, выдающих ипотеку с ростом ежемесячного платежа более чем на 20% в год. Так, если в течение первых трех лет с момента выдачи ипотечного кредита хотя бы один платеж по графику превышает средний платеж за предыдущие 12 месяцев на 20%, резерв увеличивается на 50 процентных пунктов. В последующем увеличение платежей также приводит к дополнительному росту резервов в размере до 50 п. п.

Мастер подбора ипотеки Заполните одну анкету и получите лучшие предложения от банков по ипотеке Сумма кредита: Ежемесячный платёж от:

Кроме того, ЦБ обяжет банки с 1 октября 2025 года требовать официальные документы о доходах при выдаче кредитов на сумму более 1 млн рублей для минимизации резервов.

В ВТБ сказали «Коммерсанту», что такие программы занимают около 1% выдач, поэтому в банке не ожидают значимого влияния новых мер на объемы продаж ипотеки. В ПСБ отметили, что на первичном рынке более 90% кредитов выдается по льготным программам, поэтому описанные в ЦБ схемы нельзя назвать массовыми.

Эксперты же считают, что новые ограничения будут способствовать еще большему спаду на рынке. Полной остановки кредитования не будет, но это еще один фактор, чтобы опустить ипотеку на дно до 50 тысяч кредитов в месяц и не дать ей оттолкнуться, считает главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко.

Предложения банков по ипотеке на новостройки

Прибегать к ипотеке сегодня разумно, если есть понимание, что ее получится закрыть быстро, например за счет продажи старой квартиры, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Альтернативным вариантом может быть рефинансирование ипотеки, когда ставки на рынке начнут снижаться. Такая возможность, скорее всего, появится в 2025 году, когда ЦБ перейдет к циклу снижения ключевой ставки, указывает аналитик.

Программа «Новостройка» от ВТБ

«Новостройка» Программа «Строящееся жилье» от Альфа-Банка

«Строящееся жилье» Программа «Новостройка» от Совкомбанка