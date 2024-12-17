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Банк ДОМ.РФ повысил ставку по вкладу «Мой Дом»

Дата публикации: 17.12.2024 10:36
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Время прочтения: 1 минута
Банк ДОМ.РФ повысил ставку по вкладу «Мой Дом»
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ повысил доходность по вкладу-конструктору «Мой Дом» до 24,3%, сообщает пресс-служба кредитной организации. Максимальная ставка доступна при открытии депозита на шесть и девять месяцев.

Максимальные ставки доступны как новым, так и действующим клиентам без дополнительных условий и требований по оплате картами или максимальной сумме, а их размер фиксируется на весь срок депозитного договора.

При выборе срока три месяца доходность составит 23,7%, один год — 24%, 1,5, два и три года — 19% (при размещении от 1 млн рублей без опций пополнения и снятия при условии выплаты процентов в конце срока).

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.

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