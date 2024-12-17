Банк ДОМ.РФ повысил ставку по вкладу «Мой Дом»

Банк ДОМ.РФ повысил доходность по вкладу-конструктору «Мой Дом» до 24,3%, сообщает пресс-служба кредитной организации. Максимальная ставка доступна при открытии депозита на шесть и девять месяцев.

Максимальные ставки доступны как новым, так и действующим клиентам без дополнительных условий и требований по оплате картами или максимальной сумме, а их размер фиксируется на весь срок депозитного договора.

При выборе срока три месяца доходность составит 23,7%, один год — 24%, 1,5, два и три года — 19% (при размещении от 1 млн рублей без опций пополнения и снятия при условии выплаты процентов в конце срока).

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.