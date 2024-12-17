В ЦБ заявили о готовности тестировать желающих взять ипотеку

Банк России готов рассмотреть вопрос введения проверки уровня финансовой грамотности для желающих взять ипотеку, говорится в ответе регулятора на соответствующее предложение зампреда фракции «Новые люди» в Госдуме Александра Демина.

В ЦБ указали, что в ряде стран действует тестирование финансовой грамотности заемщиков по отдельным видам кредитования, в первую очередь ипотеке.

«Банк России готов рассмотреть вопрос введения такого тестирования в отношении договоров, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой, и предлагает совместно проработать этот вопрос с кредитными организациями и обществами защиты прав потребителей», — говорится в ответе регулятора, который приводит РИА Новости.

В ЦБ также указали, что совместно с Минфином и другими ведомствами ведут активную работу по повышению уровня знаний россиян о финансах и учат граждан анализировать доходы и расходы, оценивать кредитную нагрузку, ответственно относиться к кредитным обязательствам. Регулятор напомнил, что для защиты заемщиков разработан законопроект о «периоде охлаждения» по кредитам и займам.

«Установление такого "периода охлаждения" в том числе позволит потребителю дополнительно пересмотреть свое решение, оценить его целесообразность и принять рационально обоснованное решение о получении кредита или займа или отказе от него», — уверены в Банке России.

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Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье

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