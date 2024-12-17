Названы сферы, где чаще предлагают работу пенсионерам: сколько готовы платить

Больше всего новых возможностей для трудоустройства пенсионеров появилось в сфере клиентского сервиса, показало исследование «Авито Работы» (результаты есть у Банки.ру).

За период с января по ноябрь 2024 года количество вакансий с пометкой «для пенсионеров» в сфере клиентского сервиса выросло более чем вдвое (+111%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя предлагаемая зарплата для кандидатов в отрасли составила 41 118 рублей в месяц при полной занятости. Наиболее востребованными в сфере оказались профессии продавца-консультанта и оператора кол-центра.

На втором месте оказалась сфера транспорта и логистики. Здесь количество вакансий с пометкой «для пенсионеров» увеличилось на 91% за год. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 89 693 рубля ежемесячно. Самые популярные профессии — сотрудник склада и фасовщик.

Третье место заняла сфера промышленности, производства и сельского хозяйства. Здесь за год прирост вакансий с пометкой «для пенсионеров» составил 80%, средняя зарплата — 84 257 рублей в месяц за полный рабочий день. Среди наиболее востребованных профессий оказались оператор станка, техник и наладчик.

«Чтобы справиться с нехваткой кадров, работодатели расширяют границы найма, все чаще привлекают к трудоустройству специалистов без опыта, кандидатов предпенсионного и пенсионного возраста. Этим сотрудникам компании зачастую предлагают возможности внутреннего обучения всем необходимым навыкам или компенсацию необходимых курсов для освоения профессии», — отмечает Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

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