В России обрушились выдачи автокредитов

Выдачи автокредитов в ноябре сократились на 30,4% по сравнению с октябрем, а с сентября упали на 51,3%, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй. В сентябре россияне оформили 170,2 тысячи автокредитов, в октябре количество выдач снизилось до 119,2 тысячи, а в ноябре выдачи упали до 82,9 тысячи.

По объему выданных средств снижение в ноябре составило 33,5% (110,1 млрд рублей против 165,6 млрд рублей в октябре). К сентябрю падение составило 54,8% (сентябрьский показатель – 243,7 млрд рублей).

«После рекордного сентября в последующие два месяца выдача автокредитов упала более чем наполовину. После введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании сокращение выдачи в данном сегменте существенно ускорилось. И во многом это связано с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики», – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В 2025 году банки и эксперты ожидают продолжения охлаждения рынка автокредитов. По оценке ОТП-Банка, выдачи сократятся на 13%, до 2,01 трлн рублей. В «Автостате» ждут замедления на 10–15% к уровню текущего года. Руководитель направления по работе с автопроизводителями Альфа-Банка Илья Долгих в комментарии «Коммерсанту» заявил, что не исключает снижения выдач и на 20% на фоне возможного продолжения цикла повышения ключевой ставки.

Дальнейшая динамика сегмента автокредитования будет зависеть от того, сможет ли население получить одобрение от банка и будет ли оно готово заключать сделки по высоким ставкам, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее мнению, проще заемщикам будет получить кредит на марки машин, с автопроизводителями которых сотрудничают банки. Получить автокредит на подержанную машину станет проблематично, считает эксперт.

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