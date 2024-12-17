Почта Банк повысил ставки по вкладам до 23,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Максимальная доходность действует по продукту «Добро пожаловать» на срок 6 и 9 месяцев. Вклад доступен как для новых, так и действующих клиентов, которые не используют накопительные продукты банка более 91 дня.

Открыть депозит можно на сумму от 10 тысяч до 1,5 млн рублей. Частичное снятие и пролонгация не предусмотрены. Выплата процентов происходит в последний день срока вклада.

Банк также увеличил доходность по вкладу «Горячий сезон». Клиенты могут разместить средства на срок 6 и 9 месяцев по максимальной ставке 23% годовых. На сроки 3, 4 и 12 месяцев действует ставка 21% годовых. Минимальная сумма вклада — 10 тысяч рублей.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.