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Почта Банк повысил ставки по вкладам

Дата публикации: 17.12.2024 15:19
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Время прочтения: 1 минута
Почта Банк повысил ставки по вкладам
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Почта Банк

Почта Банк повысил ставки по вкладам до 23,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Максимальная доходность действует по продукту «Добро пожаловать» на срок 6 и 9 месяцев. Вклад доступен как для новых, так и действующих клиентов, которые не используют накопительные продукты банка более 91 дня.

Открыть депозит можно на сумму от 10 тысяч до 1,5 млн рублей. Частичное снятие и пролонгация не предусмотрены. Выплата процентов происходит в последний день срока вклада.

Банк также увеличил доходность по вкладу «Горячий сезон». Клиенты могут разместить средства на срок 6 и 9 месяцев по максимальной ставке 23% годовых. На сроки 3, 4 и 12 месяцев действует ставка 21% годовых. Минимальная сумма вклада — 10 тысяч рублей.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.

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