Аксаков рассказал, кто берет ипотеку под 100%

Российские банки начали задирать ставки по комбинированной ипотеке – есть случаи, когда дополнительная часть кредита к льготной программе выдается под 100%, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков усомнился, что заемщики соглашаются взять ипотеку по ставке 100%. Тех же, кто идет на подобные условия банков, депутат назвал «придурками».

«Я, честно говоря, такого не слышал. Я не верю, это какой-то бред, 100% по потребительскому кредиту я понимаю, но по ипотеке вряд ли такое может быть. Вряд ли кто-то согласится на такое, здравомыслящий человек не должен согласиться. Мне кажется, может быть, какие-то там придурки это и делают, но, честно говоря, такая практика вызывает большие вопросы», — сказал депутат RTVI.

Практику искусственного завышения ставок по комбинированной ипотеке необходимо пресекать, уверен Аксаков. В качестве меры воздействия депутат предложил отключать кредитные организации от льготных программ, однако признал, что выдача льготной ипотеки сегодня настолько невыгодна банкам, что за отключение они только «спасибо» скажут.

Введение дополнительных условий по выдаче льготной ипотеки — это способ для банков купировать спрос на льготные программы, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

«В условиях повышения ключевой ставки размер компенсации для банков также повышается. Это приводит к досрочному исчерпанию лимитов и сокращает возможности банков по выдаче новых кредитов по этой программе. Ведь в том числе из выделяемых лимитов возмещается недополученный банками доход по уже выданным льготным кредитам», — поясняет она.