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Назван средний размер переплаты по автокредиту

Дата публикации: 18.12.2024 09:24
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Назван средний размер переплаты по автокредиту
Автор
Мария Королева,
Мария Королева
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ Росбанк ОТП Банк

Автокредитование может оказаться единственным из крупнейших розничных сегментов, который покажет рост по итогам года, пишут «Известия». С начала года банки выдали 1,3 млн автокредитов на 1,85 трлн рублей — это на 69% больше, чем за аналогичный период 2023-го, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). ВТБ за январь — ноябрь выдал в два раза больше автокредитов по сравнению с 2023 годом, в ОТП Банке выдачи выросли в 3,8 раза, в «Росбанк Авто» — на 40%. При этом в последние два месяца выдачи резко просели: по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре выдачи сократились на 51,3% по количеству и на 54,8% — по объему к уровням сентября.

Средний уровень полной стоимости кредита (ПСК) на автомобили в ноябре составил 23,8%, следует из данных ОКБ. Средняя сумма, которую брали в кредит на покупку автомобиля, — 1,36 млн рублей, а средний срок — пять лет и семь месяцев. Переплата по такому автокредиту составит в среднем 81% — она будет близка к двукратной.

По данным ОКБ, больше половины всех автокредитов россияне берут на новые машины. Чаще всего в кредит покупают китайские бренды — Omoda, Chery, Geely, Haval и Changan, рассказали в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

Эксперты прогнозируют, что в следующем году рынок автокредитования будет замедляться. Этому будут способствовать высокие ставки и снижение уровня одобрений. Дальнейшая динамика сегмента автокредитования будет зависеть от того, сможет ли население получить одобрение от банка и будет ли оно готово заключать сделки по высоким ставкам, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее мнению, проще заемщикам будет получить кредит на марки машин, с автопроизводителями которых сотрудничают банки. Получить автокредит на подержанную машину станет проблематично, считает эксперт.

Предложения банков по кредитам на покупку автомобиля*:

* Предложение актуально на дату публикации материала.
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