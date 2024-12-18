Назван средний размер переплаты по автокредиту

Автокредитование может оказаться единственным из крупнейших розничных сегментов, который покажет рост по итогам года, пишут «Известия». С начала года банки выдали 1,3 млн автокредитов на 1,85 трлн рублей — это на 69% больше, чем за аналогичный период 2023-го, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). ВТБ за январь — ноябрь выдал в два раза больше автокредитов по сравнению с 2023 годом, в ОТП Банке выдачи выросли в 3,8 раза, в «Росбанк Авто» — на 40%. При этом в последние два месяца выдачи резко просели: по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре выдачи сократились на 51,3% по количеству и на 54,8% — по объему к уровням сентября.

Средний уровень полной стоимости кредита (ПСК) на автомобили в ноябре составил 23,8%, следует из данных ОКБ. Средняя сумма, которую брали в кредит на покупку автомобиля, — 1,36 млн рублей, а средний срок — пять лет и семь месяцев. Переплата по такому автокредиту составит в среднем 81% — она будет близка к двукратной.

По данным ОКБ, больше половины всех автокредитов россияне берут на новые машины. Чаще всего в кредит покупают китайские бренды — Omoda, Chery, Geely, Haval и Changan, рассказали в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

Эксперты прогнозируют, что в следующем году рынок автокредитования будет замедляться. Этому будут способствовать высокие ставки и снижение уровня одобрений. Дальнейшая динамика сегмента автокредитования будет зависеть от того, сможет ли население получить одобрение от банка и будет ли оно готово заключать сделки по высоким ставкам, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее мнению, проще заемщикам будет получить кредит на марки машин, с автопроизводителями которых сотрудничают банки. Получить автокредит на подержанную машину станет проблематично, считает эксперт.

Предложения банков по кредитам на покупку автомобиля*: