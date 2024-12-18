Что делать, если банк резко ухудшил условия по кредитной карте: ответ эксперта

Банки начали массово ухудшать условия по кредитным картам: снижать лимиты, уменьшать грейс-период, повышать процентные ставки. Снижение лимита может быть связано с тем, что заемщик долго не пользовался кредиткой или вовремя не платил по карте, пояснила РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Горбунова.

«Если банк сократил лимит или уменьшил грейс-период, нужно прежде всего убедиться, не связано ли это с тем, что вы не пользовались кредитной картой или длительное время не платили по карте», — сказала она.

Платежи важно вносить ежемесячно и не допускать просрочек, иначе банк может потребовать вернуть всю сумму досрочно вместе с процентами и пенями, отметила эксперт.

Если банк снизил лимит и урезал грейс-период, но заемщик уверен в своей «благонадежности», можно попробовать убедить кредитную организацию вернуться к прежним условиям. Если она не пойдет навстречу, можно рассмотреть варианты открытия карты в другом банке, сказала Горбунова.

Уменьшить лимит по кредитной карте банк также может, если выросла долговая нагрузка или существенно снизился доход клиента, добавила эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. Кроме того, банк может в одностороннем порядке заблокировать кредитную карту. В основном он прибегает к такой мере, если держатель карты нарушил условия ее использования (например, вовремя не предупредил банк о смене паспорта), операции по карте вызывают подозрения в мошенничестве или есть основания предполагать, что карта используется для противозаконных целей. Наконец, заблокировать кредитку могут и в случае, если несколько раз неверно введен ПИН-код или на нее наложен арест судебными приставами, перечислила эксперт.

Кредитные карты с высокой вероятностью одобрения: