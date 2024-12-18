ВТБ запустил новый вклад

ВТБ в партнерстве с российским оператором мобильной связи Т2 запустил новый вклад с повышенной ставкой — 24,5% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Депозит доступен пользователям подписки T2 MiXX (S, M и Max).
Минимальная сумма вклада — 10 тысяч рублей, максимальная — 1 млн рублей. Чтобы воспользоваться предложением, пользователю MiXX нужно стать клиентом ВТБ и открыть вклад через «ВТБ Онлайн» или в офисах банка.
Ранее ВТБ также улучшил условия по вкладам в рублях на всех сроках привлечения для всех клиентов. Самая высокая ставка установилась по депозитам на год — до 24% годовых.
Самые прибыльные* годовые вклады
Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:
- «Доход», Банк Уралсиб
- «МКБ. Перспектива», Московский кредитный банк
- «ВТБ вклад», ВТБ
- «МТС Вклад», МТС Банк
- «В плюсе с Привилегиями "Плюс"», Газпромбанк
* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.