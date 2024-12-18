ВТБ запустил новый вклад

ВТБ в партнерстве с российским оператором мобильной связи Т2 запустил новый вклад с повышенной ставкой — 24,5% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Депозит доступен пользователям подписки T2 MiXX (S, M и Max).

Минимальная сумма вклада — 10 тысяч рублей, максимальная — 1 млн рублей. Чтобы воспользоваться предложением, пользователю MiXX нужно стать клиентом ВТБ и открыть вклад через «ВТБ Онлайн» или в офисах банка.

Ранее ВТБ также улучшил условия по вкладам в рублях на всех сроках привлечения для всех клиентов. Самая высокая ставка установилась по депозитам на год — до 24% годовых.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.