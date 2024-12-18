Раскрыто, как выросли зарплаты курьеров в 2024 году

Средняя предлагаемая зарплата курьера в 2024 году выросла на 27% до 107 287 рублей, подсчитали аналитики «Авито Работы» (результаты исследования есть в распоряжении Банки.ру). Заработные платы курьеров традиционно варьируются в зависимости от специфики работы, чаевых и количества заказов, отмечают специалисты. Так, в среднем самый большой доход предлагают автокурьерам — 92 426 рублей. Чуть меньше, 91 575 рублей, — пешим курьерам. А средняя предлагаемая зарплата велокурьера в 2024 году составила 76 922 рубля. За последний год сильнее всего вырос предлагаемый заработок пеших курьеров — на 44%.

Больше всего готовы платить курьерам в Красноярском крае — 119 720 рублей, Башкортостане — 117 843 рубля и Тульской области — 117 595 рублей. В топ-5 регионов с наибольшими зарплатными предложениями также вошли Нижегородская область (115 370 рублей) и Пермский край (115 147 рублей).

Самый большой прирост зарплатных предложений за год аналитики зафиксировали в Новосибирской области, там предлагаемые зарплаты курьеров выросли на 44%, с 77 734 до 112 273 рублей. На 37% увеличился предлагаемый доход курьеров в Ростовской области, на 30% — в Волгоградской области. В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Калининградская область (+28%) и ДФО (+26%).

Востребованность курьеров в 2024 году выросла на треть, отметили аналитики. Самая серьезная нехватка курьеров ощущается в Дальневосточном федеральном округе: там количество вакансий за год увеличилось на 47%.

Накануне сообщалось, что по итогам 2024 года курьеры вошли в топ-15 самых востребованных профессий в России, обогнав программистов. За 2024 год российские работодатели разместили более 195 тысяч вакансий для курьеров, больше всего — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За два года спрос на них вырос почти вдвое — на 97%.

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