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Ни в коем случае! Названа самая опасная для россиян страна для встречи Нового года

Дата публикации: 18.12.2024 19:11
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Время прочтения: 1 минута
Ни в коем случае! Названа самая опасная для россиян страна для встречи Нового года
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВСК

Египет является для россиян самой рискованной страной для путешествий на Новый год. По данным аналитиков Страхового Дома ВСК, на Египет приходится 46% всех страховых случаев, регистрируемых в период новогодних праздников.

В число наиболее опасных стран для новогодних путешествий также вошли Таиланд (32%), ОАЭ (5,5%), Индия (5,3%) и Шри-Ланка (3,3%).

Локациями, в которых чаще всего случаются неприятности с российскими туристами, являются: Хургада (60% страховых случаев в Египте), Пхукет (54% страховых случаев в Таиланде), Дубай (24% страховых случаев в ОАЭ), Гоа (88% страховых случаев в Индии), города Унаватуна и Хиккадува (по 26% страховых случаев в Шри-Ланке).

Чаще всего во время новогодних каникул россияне сталкиваются со стандартными ЧП: вирусами и инфекциями (21%), фарингитом (18%), гастритом (18%), отитом (5%). На долю Covid-19 за последнее время приходится не более 1,3% страховых случаев в Новый год (при этом 91% из них фиксируются в Таиланде).

Внутренний туризм считается одним из самых безопасных видов отдыха: на территории России фиксируется не более 2% происшествий. Лидером по количеству ЧП в Новый год (как и во время летних каникул) является Адлер: 67% страховых событий в РФ. Реже всего внутри страны туристы болеют в Москве и Минеральных Водах (не более 5% в каждом из направлений).

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