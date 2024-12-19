Сбербанк поднял ставку до 29% по вкладу «Забота о будущем»

Сбербанк предложил ставку до 29% годовых по вкладу «Забота о будущем» — такая доходность доступна при условии участия клиента в программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщает пресс-служба кредитной организации.

Банк позволяет зафиксировать доходность 29% годовых на три месяца, на полгода или год — 25% годовых. Чтобы получить ставку, нужно с 19 декабря пополнить ПДС-счет на сумму от 50 тыс. рублей. Если программы еще нет, в нее можно вступить.

При этом клиенту для получения повышенной ставки нужно пополнить ПДС в СберНПФ и вклад «Забота о будущем» на одну и ту же сумму. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тыс. рублей.

Ставка снизится, если человек досрочно закроет вклад или расторгнет договор ПДС.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.