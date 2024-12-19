Что точно не нужно делать с деньгами в следующем году

Собрали истории пользователей, которые поделились своими финансовыми промахами и пообещали не совершать таких ошибок в 2025 году

Не иметь финансовой подушки безопасности

✉ Семья Олега и Светы хорошо зарабатывала. В 2023 году они успели взять ипотеку по льготной ставке и новую машину в кредит. С учетом того, что цены на недвижимость и машины выросли, а новые кредиты даются под слишком высокий процент, сделки оказались выгодными. Правда, все накопления Олега и Светы ушли на первоначальные взносы по кредиту. Отсутствие резервного фонда стало для семьи большой проблемой, когда одна из бабушек заболела. Света была вынуждена взять отпуск за свой счет, что резко уменьшило их доходы и увеличило расходы. Это привело к финансовым трудностям и стрессу в семье.

Внезапные расходы при большой долговой нагрузке — это сильное потрясение. Поэтому нужно иметь финансовую подушку безопасности в размере трех — шести ежемесячных расходов. Держать такой запас стоит в ликвидных инструментах: на вкладе или накопительный счету. Еще один вариант — оформить страхование для главного добытчика в семье.

Тратить бесконтрольно

✉ Семья Ивана и Ксюши живет хорошо, по наследству им досталась квартира и земельный участок от бабушки. У Ивана есть два автомобиля, мотоцикл и квартира в другом городе, где он прописан.



Имущества у семьи было много, но оно не использовалась. Квартиру в другом городе в аренду не сдавали, но платили коммунальные платежи по нормативу, потому что не было счетчиков. Земельный участок семье был не нужен, но за него нужно было платить налог. За два автомобиля и мотоцикл тоже нужно было платить налог. В итоге пара тратила довольно много денег на обязательные платежи, не получая никакого дохода.

Это пример, когда семья не совершает импульсивных покупок, но неэффективно управляет своим имуществом. Такая ситуация требует оптимизации налогов. Например, один автомобиль можно зарегистрировать на родителей-пенсионеров, чтобы сократить налог. Мотоцикл, если он не используется, можно продать (это имущество, в отличие от большинства объектов недвижимости, со временем скорее дешевеет). Кроме этого, нужно поискать способы снизить налог на земельный участок, если у семьи есть льготы.

Брать отпуск в кредит

✉ Светлана и Вадим уже второй год подряд берут кредит на летний отпуск. В итоге в течение года они живут в напряжении, потому что нужно выплачивать долг. Откладывать в таком режиме тоже не получается. К концу года они сильно устают, и для того, чтобы сбросить напряжение, берут новый отпуск и опять в кредит. Как выйти из этого порочного круга?

Было бы лучше откладывать деньги на поездку заранее. Но если вы уже попали в карусель кредитов, то нужно максимально быстро закрыть текущие долги. После этого попробуйте сумму, равную платежу по кредиту, откладывать на накопительный счет.

Следующий отпуск оплачивайте из накопленной суммы. Возможно, он будет скромнее, зато весь следующий год вы проведете без долгов.

Планировать только на короткий срок

✉ Семья Малыгинах планирует бюджет на срок один-два месяца. Когда осенью пришло время собирать сына в школу, они столкнулись с неожиданными расходами на страховку автомобиля. В школу ребенка собрали, но не смогли внести аванс за занятия в кружках.

Кажется, что мы живем во времена, когда долгосрочное планирование не имеет смысла. Но это не так. Нужно всегда держать в голове финансовую цель. Обстоятельства могут корректировать ваш план к ее достижению, но сама цель остается. Регулярные платежи тоже никуда не исчезнут: нужно оплачивать коммунальные услуги, налоги, страховку на машину и квартиру, сборы в школу и так далее. Все эти траты стоит разнести на год, чтобы откладывать деньги заранее.

Не разговаривать о деньгах с семьей

✉ Ольга вышла замуж в 2022 году, и они с мужем по умолчанию вели раздельный бюджет: вместе скидывались на крупные покупки, и каждый имел свои личные деньги. После рождения ребенка доход Ольги уменьшился, а траты на ребенка в основном остались на ней. В итоге все пособие уходило на малыша, денег на себя не оставалось, копилась обида на мужа. Пара стала ссориться, потому что каждый из партнеров не был в курсе, сколько нужно было денег и как теперь распределять траты между собой.

Когда в паре нет четкого представления о том, кто сколько зарабатывает и как тратит, то с бюджетом будут проблемы. Случается, что жена не знает, сколько на самом деле стоит обслуживание общего семейного автомобиля, а муж не догадывается о долгах по кредитках жены.

Когда в семейном бюджете случается резкий перекос в сторону расходов, то эти проблемы вылезают наружу. Лучшее, что можно сделать, честно рассказать о тратах, спланировать бюджет на год и подобрать инструменты, чтобы выйти из ситуации: взять кредит, найти подработку, оформить пособие, найти, на чем сэкономить.