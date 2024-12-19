Газпромбанк повысил ставки по вкладам

Газпромбанк с 19 декабря повысил ставки по вкладам на короткий срок «Новые деньги» и «В плюсе». На это обратил внимание РБК.

По вкладу «Новые деньги» максимальная ставка теперь доходит до 24% на сроках 120 дней и 181 день при вложении средств, которые превышают совокупный остаток на счетах и вкладах банка в течение последних 30 дней. На сроке три месяца ставка повышена до 23,7% годовых.

По вкладу «В плюсе» максимальная ставка — 23,7% годовых. Она действует на сроке три месяца с выплатой процентов в конце срока. Ставка также доступна пользователем платного сервиса ГПБ «Привилегии Плюс». На сроках четыре месяца и полгода можно получить доходность 23,6% и 23,5% соответственно.

Ранее ставки по вкладам повысили и другие крупные российские банки, среди которых Сбербанк и ВТБ.

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