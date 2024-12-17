Крупнейшие банки повышают ставки по вкладам

Крупнейшие российские банки стали повышать ставки по вкладам, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке.

ВТБ объявил, что с 17 декабря улучшает условия по вкладам в рублях на три и шесть месяцев как для новых, так и текущих клиентов. Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока.

«Мы ожидаем роста ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, поэтому заблаговременно повышаем ставки по вкладам, улучшая условия для наших клиентов», — прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В понедельник ставки поднял Сбербанк. Приветственная ставка по накопительному счету в банке теперь составляет 18% годовых (ранее 16% годовых) в первые три полных месяца. По «СберВкладу» максимальная ставка составляет 22,5% годовых.

На прошлой неделе Россельхозбанк улучшил условия по вкладам до 24% годовых. Максимальная ставка действует на срок шесть месяцев для клиентов, у которых не было вкладов и накопительных счетов в банке последние 30 дней.

Кроме того, в начале декабря Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на девять, 12 и 36 месяцев до 24% годовых. Доходность накопительных счетов в банке также увеличилась до 24% годовых.

На ближайшем заседании, которое пройдет 20 декабря, ЦБ может повысить ставку на 200 базисных пунктов до 23%, прогнозирует главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

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