Подсчитано, как накопить 1 миллион рублей всего за год

Накопить 1 млн рублей за год возможно, если зарплата человека составляет не менее 150 тысяч рублей и 50% от заработка каждый месяц направляется на вклад или накопительный счет со ставкой 18—21% годовых, считает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«Если зарабатывать не менее 150 тысяч рублей в месяц, что вдвое больше средней зарплаты по России, и, допустим, откладывать в надежный банк на накопительный счет не менее 75 тысяч рублей в месяц под 18—19% годовых и деньги со счета не снимать, а ежемесячно пополнять счет, то есть ползарплаты, за год реально накопить более 1 млн рублей», — сказал Калманович «Газете.ru».

Другой вариант — открыть в надежном банке депозит со ставкой 21% годовых и сразу положить на него не менее 4,8 млн рублей. Такие деньги, по словам эксперта, можно получить, продав квартиру или дорогостоящую машину класса премиум с небольшим пробегом.

Что касается ценных бумаг, то аналитик рекомендует вкладывать в рискованные акции не более 10—15% сбережений. Не менее 30% он советует хранить на вкладе, 20% — в золоте. Остальные средства, как считает Калманович, можно распределить между государственными облигациями, акциями высоконадежных компаний и валютными активами.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.