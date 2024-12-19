Путин посоветовал россиянам класть трубку для защиты от мошенников

Россиянам для защиты от мошенников стоит класть трубку, если звонят с предложениями, которые касаются денег, заявил президент России Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Объемы жульничества с хищением средств граждан путем кредитов, по словам главы государства, зашкаливают — это «вызывает тревогу». Президент рассказал, что среди его знакомых нет жертв телефонных мошенников, но звонки были.

Кроме того, президент заявил, что банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Выдавать кредиты онлайн и без проверки, по мнению Путина, можно только на сумму до 50 тысяч рублей. При больших суммах займ нужно одобрять несколько часов или дней.