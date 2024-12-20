5 провальных инвестиций в 2024 году на фондовом рынке

Собрали истории инвесторов, которые ушли в минус и рассказываем, как не повторить их неудачи.

QIWI «В конце 2023 года вложил 10 тысяч рублей в акции QIWI Банк. Думал, что в небольшой банк санкции вряд ли коснуться, а решения, которые он предлагал клиентам были довольно передовыми. В итоге почти всю сумму потерял».

В феврале 2024 года ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка. В итоге акции QIWI потеряли 72% своей стоимости. Это событие вызвало панику среди инвесторов, и, по мнению аналитиков, восстановление цен на акции маловероятно.

Полиметалл (Polymetal, Solidcore Resources) «Как сейчас помню в начале года эфир у одного брокера на Ютубе, где хвалили Polymetal и рассказывали, как он вырастет до 800 рублей за акцию, я купил за 450 рублей и стал ждать. В итоге продал за 230 рублей. Ну хоть что-то вернул».

По итогам 2023 года котировки акций «Полиметалла» на Мосбирже выросли на 36%, до 506,1 рубля за бумагу. С начала 2024 года цены акций снижались, но аналитики рассматривали и позитивные сценарии. В марте российские активы компании были проданы. Решение обусловлено стремлением снизить риски бизнеса и сосредоточиться на развитии в Казахстане и Центральной Азии. В июне компания, которая теперь называется Solidcore Resources приняла решение о делистинге своих акций с Московской биржи. Инвесторы должны или продать свои акции до делистинга, либо обменять на акции, которые будут торговаться на Астанинской международной бирже (AIX) в Казахстане до 30 сентября 2024 года.

«Газпром» «После того как рынок в 2022 году упал, я купил все «голубые фишки» Московской биржи: «Норильский никель», «Сбербанк», «Газпром». На каждой просадке докупал. В целом жду, что когда-то это отрастет. Но вот «Газпром» разочаровал».

В декабре 2024 года акции «Газпрома» упали до 106,1 рублей.

На падение повлияло сразу нескольких факторов: известие о возможных санкциях против компании «Нефтяная индустрия Сербии», в которой структуры Газпрома владеют 50% акций, общее снижение на рынке, отказ от продления транзитного контракта с Украиной, о котором сообщил Владимир путин на прямой линии.

Сегежа «Держал немного, так что почти не расстроился. Купил опыт»

В январе акции крупнейшего лесопромышленного холдинга торговались 4, 07 рублей, а в январе опустились до 1,25 рублей

По итогам трех кварталов 2024 года компания сообщила о чистом убытке в размере 5 миллиардов рублей. Кроме этого компания объявила дополнительную эмиссию. Это решение вызвало распродажу акций, так как инвесторы начали опасаться размывания своей доли в компании и ухудшения финансового положения.

Как избежать минусов на фондовой бирже в 2025 году

Диверсификация портфеля

Инвестируйте в разные классы активов (акции, облигации, недвижимость, золото) и сектора экономики. Это поможет снизить риски, связанные с падением цен на отдельные бумаги или отрасли. Не пренебрегайте традиционными консервативными инвестициями. Вклады и накопительные счета в 2024 и в 2025 показывают рекордные доходности.

Тщательный анализ компаний

Перед покупкой акций компании внимательно анализируйте её финансовую отчетность, включая прибыль, убытки, долговую нагрузку и прогнозы. Например, многие инвесторы потеряли деньги на акциях компаний с ухудшающимися финансовыми результатами.

Наблюдение за экономической ситуацией

Учитывайте влияние санкций и изменений в международной политике на российский рынок.

Использование ограничений

Используйте стоп-лоссы, чтобы защитить свои инвестиции от резких падений.

Избегайте паники

Рынок может быть волатильным, но важно сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений в условиях паники.