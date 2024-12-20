Аналитики ответили, что будет с ключевой ставкой в 2025 году

Банк России повысит ключевую ставку до 23% годовых на заседании 20 декабря, уверены все опрошенные РИА Новости аналитики.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах также ожидает и сохранения жесткой риторики ЦБ.

«В начале года снижения ожидать нельзя — самое реалистичное в третьем квартале 2025 года, при условии, что инфляция и инфляционные ожидания граждан и бизнеса устойчиво пойдут вниз. Причем снижать будут медленнее, чем повышали. Мы ожидаем 20–21% в конце 2025 года», — сказал Табах.

Сохранение ставки на текущем уровне в 21% означало бы фактическое смягчение денежно-кредитной политики — к этому вряд ли есть достаточно предпосылок прямо сейчас, считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Он прогнозирует, что к снижению ставки ЦБ приступит лишь в третьем квартале 2025 года.

В Национальном рейтинговом агентстве допускают повышение как до 23%, так и до 25%, при этом аналитики агентства ожидают более резкого снижения ставки — по их прогнозам, цикл снижения начнется летом, а к концу года ключевая ставка будет находиться в диапазоне 16–18%.

Снижение до 16% к концу следующего года допускает и «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, если замедление экономики будет управляемым.

Возможности для снижения ключевой ставки сформируются не раньше четвертого квартала 2025 года, говорит управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. В Совкомбанке рассчитывают, что 23% будет пиковым показателем в этом цикле, но к концу следующего года ключевая ставка опустится не более, чем до 21%.

Пока ключевая ставка остается высокой, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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