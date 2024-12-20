В Почта Банке объяснили, как вкладчики будут платить налог в 2025 году

Повышение ключевой ставки ЦБ до 21% годовых привело к увеличению необлагаемого лимита по налогу на вклады до 210 тысяч рублей, рассказал заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин в комментарии для Банки.ру.

Такую сумму будут учитывать при расчете налога за 2024 год.

«Налог начисляется только на доходы с депозитов и не распространяется на размер вклада. Его рассчитывают из разницы полученного дохода и необлагаемого лимита. Остаток умножают на 13% или 15% в зависимости от размера дохода. При этом суммируется доход, полученный в разных банках», — объяснил Охорзин.

Оплатить налог за 2024 год, как подчеркнул представитель банка, россияне должны будут до декабря 2025 года.

«Банки предоставят информацию в ФНС России, а налоговая служба произведет расчет и направит соответствующее уведомление в личном кабинете налогоплательщика или по почте вкладчику», — заключил он.

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