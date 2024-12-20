Москвичи рассказали, какую зарплату считают справедливой

Москвичи считают средней справедливой зарплатой 135 тысяч рублей в месяц, выяснили аналитики Superjob. При этом мужчины называют честным доход в размере 165 тысяч рублей, женщины — 115 тысяч рублей.

Более высокие требования к уровню дохода предъявляют москвичи моложе 45 лет — для них справедливой является сумма 137 тысяч рублей против 132 тысяч рублей у представителей старшей возрастной группы.

Среди представителей разных профессий наибольшую сумму называли разработчики (310 тысяч рублей), аналитики и врачи (по 190 тысяч рублей), сисадмины (167 тысяч рублей), а также менеджеры по закупкам (160 тысяч рублей). Самые скромные представления об оплате труда оказались у продавцов (75 тысяч рублей в месяц), операторов кол-центров (80 тысяч рублей) и администраторов (87 тысяч рублей).

Представления о справедливой зарплате у ряда специалистов превышают их медианный уровень дохода в полтора раза и более. К примеру, охранники называли справедливой сумму 130 тысяч рублей, тогда как их средняя зарплата по рынку составляет 80 тысяч рублей. Офис-менеджеры считают честным жалованье в размере 125 тысяч рублей, но платят им в среднем 80 тысяч рублей.

У других специалистов, напротив, представления о справедливом уровне зарплаты не дотягивают до рыночных расценок. Например, у пиарщиков, которые оценивают свой труд в 117 тысяч рублей, но работодатели готовы им платить в среднем 150 тысяч рублей.

Ранее Банки.ру рассказывал о том, как россияне изменили представления об оптимальном размере пенсии. Если в начале 2024 года каждый второй респондент называл оптимальной пенсию 50–100 тысяч рублей, то сейчас так считает лишь каждый третий опрошенный. При этом вдвое выросла доля россиян, для которых приемлемой пенсией является сумма от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

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