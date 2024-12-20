Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России на очередном заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Решение регулятора опубликовано на официальном сайте.

«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы», — говорится в пресс-релизе регулятора.

По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.

«Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — следует из пресс-релиза.

28 декабря ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 14 февраля 2025 года.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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