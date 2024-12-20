Экс-глава «Открытия» дал совет, куда россиянам вложить 1 млн рублей

Наибольшую доходность при вложении 1 млн рублей принесет банковский вклад, заявил экономист, экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Банковский депозит в надежном банке на шесть месяцев», — ответил на вопрос Задорнов в интервью «РБК Инвестициям».

Наличные доллары Задорнов не рекомендует для вложений. Экономист прогнозирует ослабление рубля на 2025 год на 10–15%, поэтому вкладываться в доллары, по его мнению, нет смысла.

При этом, помимо вкладов, бывший глава «Открытия» выделил замещающие валютные облигации. Однако, когда средняя дивидендная доходность качественных компаний составляет 13–15%, а вклады дают 25% годовых, выбирать, по его мнению, стоит последние.

«При такой ставке и отсутствии позитивных геополитических изменений, к сожалению, фондовый рынок непривлекателен совсем. Поэтому все эти разговоры об IPO, приватизации — они ничего, кроме улыбки, не вызывают», — добавил Задорнов.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.