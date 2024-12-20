Абсолют Банк повысил ставки по вкладам

Абсолют Банк повысил доходность по классическому вкладу «Абсолютный ПЛЮС» и отзывно-пополняемому вкладу «Абсолютный доход» на сроки 3 и 6 месяцев, сообщала пресс-служба кредитной организации.

По вкладу «Абсолютный ПЛЮС» ставки теперь достигают 24,5% при размещении средств на 6 месяцев и 23,10% на 3 месяца. Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей. Вклад доступен клиентам, у которых за последние 90 календарных дней в Абсолют Банке не было вкладов или накопительных счетов.

По вкладу «Абсолютный доход» ставка увеличена до 23,10% на полгода и до 22,40% на 3 месяца. С учетом ежемесячной капитализации начисленных процентов (прибавление к основной сумме вклада) доходность по депозиту достигнет 24,24% и 22,82% соответственно. Вклад можно пополнять в течение первых 30 дней его действия. Минимальная сумма дополнительного взноса — 1 тысяча рублей. Общая сумма дополнительных взносов по вкладу не должна превышать 10 млн рублей. Допускается частичное снятие денежных средств с вклада в сумме ранее выплаченных по депозиту процентов. Минимальная сумма депозита — 10 тысяч рублей, максимальная неограниченна.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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