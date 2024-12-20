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Абсолют Банк повысил ставки по вкладам

Дата публикации: 20.12.2024 11:51
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Время прочтения: 2 минуты
Абсолют Банк повысил ставки по вкладам
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Абсолют Банк

Абсолют Банк повысил доходность по классическому вкладу «Абсолютный ПЛЮС» и отзывно-пополняемому вкладу «Абсолютный доход» на сроки 3 и 6 месяцев, сообщала пресс-служба кредитной организации.

По вкладу «Абсолютный ПЛЮС» ставки теперь достигают 24,5% при размещении средств на 6 месяцев и 23,10% на 3 месяца. Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей. Вклад доступен клиентам, у которых за последние 90 календарных дней в Абсолют Банке не было вкладов или накопительных счетов.

По вкладу «Абсолютный доход» ставка увеличена до 23,10% на полгода и до 22,40% на 3 месяца. С учетом ежемесячной капитализации начисленных процентов (прибавление к основной сумме вклада) доходность по депозиту достигнет 24,24% и 22,82% соответственно. Вклад можно пополнять в течение первых 30 дней его действия. Минимальная сумма дополнительного взноса — 1 тысяча рублей. Общая сумма дополнительных взносов по вкладу не должна превышать 10 млн рублей. Допускается частичное снятие денежных средств с вклада в сумме ранее выплаченных по депозиту процентов. Минимальная сумма депозита — 10 тысяч рублей, максимальная неограниченна.

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