«Трофейное жилье»: где хотят жить состоятельные россияне

Более половины всех продаж новостроек делюкс-класса в Москве (52,1%) в январе — ноябре 2024 года пришлось на пять проектов, рассказали в компании «Метриум». На эти же жилые комплексы пришлось 46,2% предложений на первичном рынке делюкс-класса.

Лидерами продаж в делюкс-классе становятся комплексы, способные подчеркнуть высокий статус покупателей и подарить неповторимый образ жизни, отмечает директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова. Максимальное число сделок происходит в проектах в престижных локациях, где долго наблюдался дефицит качественного предложения. При этом всегда востребованы топовые комплексы в шаговой доступности от Кремля, добавляет эксперт.

Так, лидером по числу оформленных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке делюкс-класса Москвы стал «Дом XXII» в Хамовниках. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. В клубном доме будет 109 квартир, в том числе с видами на Москву-реку, Москву-Сити, Воробьевы горы, МГУ и Новодевичий монастырь. Комплекс включает в себя закрытый двор-сад, пятизвездочное лобби, переговорные комнаты, бьюти-рум, фитнес-зал с сауной и хамамом, репетиторский класс, детский клуб, библиотеку. С начала года состоятельные граждане приобрели в этом доме 22 квартиры, средняя цена квадратного метра составила 2 млн рублей.

На втором месте по числу продаж — жилой комплекс «Лаврушинский» на Якиманке. Проект рассчитан на 150 квартир, сдать дом планируется в конце 2024 года. Из большинства квартир открываются панорамные виды на Кремль, на территории будет свой парк, фонтан и зоны отдыха. В лобби будет бар, также для жителей предусмотрена фитнес-зона и бассейн. Квадратный метр жилья здесь в среднем стоит 3,4 млн рублей, с начала года было куплено 19 лотов.

Замыкает тройку лидеров клубный дом «Золотой квартал» / Quartier d’Or в историческом центре Замоскворечья. Его территория спроектирована в виде французского сада с водопадом, редкими растениями и авторскими арт-объектами. На выбор у покупателей, помимо привычных форматов жилья, есть пентхаусы с террасами, двухуровневые резиденции с патио-зонами на первых этажах, «квартиры для пиджака». В состав инфраструктуры входят бьюти-рум, тренажерная комната, ванная комната для домашних животных, консьерж-рум, отдельные цифровые боксы для служб доставки, фреш-комната. В «Золотом квартале» за январь — ноябрь было реализовано 18 квартир. Средняя цена квадратного метра составляет 1,8 млн рублей. Дом планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Четвертое место с 17 оформленными ДДУ занял жилой квартал Nicole, расположенный на Никольской улице. Проект будет завершен в 2028 году и объединит три клубных пространства с коммерческой и жилой частью и приватными благоустроенными дворами. Средняя стоимость квадратного метра в квартале не разглашается.

В пятерку самых продаваемых делюкс-проектов вошел жилой комплекс «Космо 4/22» в Замоскворечье, на острове Балчуг. Он будет готов к вводу во втором квартале следующего года. За 11 месяцев было куплено 12 квартир, средняя цена квадратного метра составила 1,5 млн рублей. В доме будет тайный сквер со скульптурами, лаундж-зона с камином, а также отдельная зона для деловых и личных мероприятий резидентов.