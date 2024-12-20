ЦБ смягчил сигнал по ключевой ставке

Банк России смягчил сигнал по ключевой ставке — в заявлении по результатам очередного заседания отмечено, что регулятор будет оценивать целесообразность повышения показателя на ближайшем заседании.

Сегодня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом регулятор отметил, что произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке, чему способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы.

«Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции», — говорится в заявлении регулятора.

28 декабря ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 14 февраля 2025 года.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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