ЦБ опять всех удивил: ждать ли снижения ставок по кредитам и ипотеке

Банк России на заседании 20 декабря оставил ключевую ставку на уровне 21%. При этом рынок перед заседанием прогнозировал увеличение «ключа» — дискуссии велись лишь о шаге повышения: до 22%, 23% и даже 25% годовых. В ожидании роста ставки многие кредитные организации повысили проценты по кредитным продуктам. Будет ли сохранение «ключа» способствовать снижению ставок по кредитам и ипотеке, рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«Несмотря на то что решение регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 21% было неожиданным, а банки закладывали в свою процентную политику повышение "ключа" до 23%, мы не ожидаем существенного изменения условий по банковским продуктам, в частности, по кредитам», — заявил Зварич.

По его словам, риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики сохраняются, и в случае дальнейшего роста инфляции и инфляционных ожиданий в начале 2025 года регулятор может вновь поднять ставку после паузы на декабрьском заседании.

В такой ситуации банки в ближайшее время, скорее всего, сохранят условия по кредитным продуктам неизменными, но будут внимательно следить за поступающей макроэкономической статистикой, прогнозирует эксперт.

«Если же наметится тренд на снижение инфляции и возрастет вероятность сохранения "ключа" на уровне 21% с последующим переходом в рамках 2025 года к смягчению ДКП, банки могут начать улучшать условия по кредитам, что сделает данные банковские продукты более доступными», — резюмировал он.

Пока ключевая ставка остается высокой, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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