В Росбанке обратили внимание на «новации» в риторике ЦБ

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21,0% «несколько удивило», признался директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. При этом он обратил внимание на «несколько интересных новаций в риторике и формулировках» ЦБ, которые, по мнению эксперта, указывают на то, что система принятия решений оказалась не только шире, но и более гибкой относительно заданных ранее ориентиров.

«Во-первых, регулятор использовал нестандартную формулировку об автономных (от денежно-кредитной политики) факторах ужесточения денежно-кредитной политики. Формально это обстоятельство контрастирует с остальными характеристиками экономической динамики — в разрезе ценовой динамики и совокупного спроса, где сохраняются проинфляционные риски», — отметил Кошелев.

Во-вторых, ЦБ исключил из пресс-релиза привычную риторику, указывающую направление последующих действий. По мнению эксперта, это может говорить о начале выжидательной позиции регулятора с перспективой перехода к снижению ключевой ставки в течение I квартала 2025 года.

«Пока не беремся судить о скорости и этапах снижения, однако предполагаем рост чувствительности решений Банка России к динамике статистических индикаторов за пределом инерционной инфляции», — заметил он.

Кошелев предрек начало периода «охлаждения» для ставок по депозитам. По его мнению, банки будут снижать ставки по вкладам на срок более полугода и переключат фокус на краткосрочные депозиты. При этом ставки по кредитам пока не обязаны быстро адаптироваться к данному решению в свете возросших кредитных рисков как в корпоративном, так и в розничном секторе, считает представитель Росбанка.

Пока ключевая ставка остается на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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