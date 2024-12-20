Набиуллина раскрыла, какие решения по ставке возможны в феврале

Банку России потребуется некоторое время для оценки всех эффектов достигнутой жесткости денежно-кредитных условий, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке. По ее словам, сейчас уровень ключевой ставки достаточно высокий, а в феврале Банк России будет выбирать из двух возможных вариантов.

«В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений. Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», — сказала Набиуллина.

Регулятор считает необходимым обеспечить ценовую стабильность в разумно короткие сроки и будет предпринимать все необходимые действия для достижения цели, отметила глава Центробанка.

Набиуллина также ответила на вопрос, какие варианты совет директоров Банка России рассматривал на сегодняшнем заседании. По ее словам, помимо сохранения ставки на уровне 21%, обсуждались варианты повышения показателя до 22% и до 23%.