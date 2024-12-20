Все новости

Набиуллина раскрыла, какие решения по ставке возможны в феврале

Дата публикации: 20.12.2024 15:28
15 963
Время прочтения: 1 минута
Набиуллина раскрыла, какие решения по ставке возможны в феврале
Автор
Мария Королева,
Мария Королева
Источник
Banki.ru

Банку России потребуется некоторое время для оценки всех эффектов достигнутой жесткости денежно-кредитных условий, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке. По ее словам, сейчас уровень ключевой ставки достаточно высокий, а в феврале Банк России будет выбирать из двух возможных вариантов.

«В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений. Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», — сказала Набиуллина.

Регулятор считает необходимым обеспечить ценовую стабильность в разумно короткие сроки и будет предпринимать все необходимые действия для достижения цели, отметила глава Центробанка.

Набиуллина также ответила на вопрос, какие варианты совет директоров Банка России рассматривал на сегодняшнем заседании. По ее словам, помимо сохранения ставки на уровне 21%, обсуждались варианты повышения показателя до 22% и до 23%.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
20.12.2024 13:30
Теги: Эльвира Набиуллина
Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Материалы по теме