Путин ни при чем. Аналитик пояснила отказ ЦБ от повышения ключевой ставки

Отказ Банка России от повышения ключевой ставки выглядит парадоксальным решением, но на него не могли повлиять заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные накануне. Об этом заявила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Проинфляционные факторы по-прежнему преобладают над дезинфляционными, в связи с чем принятое регулятором решение выглядит не просто неожиданным, но даже парадоксальным, тем более что в октябрьском релизе, когда ключевая ставка была повышена до 21% годовых, ЦБ анонсировал продолжение курса на ужесточение ДКП. В сопроводительном релизе Банка России принятое решение объясняется более существенным ужесточением денежно-кредитных условий, чем ожидалось ранее», — отметила Наталья Мильчакова.

По ее словам, вероятной причиной принятого решения могла стать обеспокоенность монетарных властей замедлением роста некоторых важных секторов экономики и более резким, чем ожидалось, сокращением объемов кредитования, которое влияет на стабильность банковского сектора.

«Мы не считаем, что на сегодняшнее решение ЦБ РФ по ключевой ставке оказала влияние большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, где в том числе СМИ и представители бизнеса выражали обеспокоенность относительно сохранения в стране высоких темпов роста экономики по причине слишком завышенной ключевой ставки. Вместе с тем регулятор не исключает продолжения жесткой ДКП в следующем году, хотя уже не так уверенно, как в сопроводительных комментариях к предыдущим заседаниям совета директоров», — пояснила аналитик.

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя консенсус-прогноз предполагал ее повышение до 23%.