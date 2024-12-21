В России озвучили возможные сроки снижения ключевой ставки

Цикл ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка начнется не раньше II квартала 2025 года. Одновременно с этим регулятор будет снижать ключевую ставку, такой прогноз дали участники рынка, передает ТАСС.

Эксперты, участвовавшие в опросе, согласились, что инфляция все еще значительно влияет на экономику страны. Аналогичную оценку ситуации дает руководство Банка России. Поэтому аналитики ожидают, что совет директоров ЦБ в феврале 2025 года будет выбирать между сохранением и повышением ключевой ставки, а о ее снижении речь будет идти не ранее чем в конце марта.

В связи с этим эксперты компании «Ренессанс капитал» спрогнозировали, что ключевая ставка не будет снижаться до II квартала 2025 года, а ослабление ДКП начнется в апреле. К концу года ЦБ может снизить ставку до 16% годовых.

Аналитики «БКС Мир Инвестиций» полагают, что начало ослабления ДКП придется на конец июня, по итогам 2025 года ключевая ставка, по их прогнозу, также будет на уровне 16%.

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