В Госдуме предупредили о предновогодней схеме мошенников

Перед Новым годом активизировались мошенники, которые придумали новую схему обмана россиян. Она заключается в том, что аферисты создают подставные интернет-магазины, рассказал в разговоре с РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По словам парламентария, в таких фальшивых магазинах пользователям предлагают приобрести популярные товары по привлекательной стоимости. Жертвы собирают корзину и при оформлении оставляют на сайте данные банковских карт.

В итоге после сбора большого объема заказов сайты исчезают, покупки же потребителям никто не доставляет, а деньги вернуть не представляется возможным.

Немкин подчеркнул, что злоумышленники по аналогии с этой схемой могут рассылать гражданам сообщения в мессенджерах и соцсетях о выигрышах или предпраздничных лотереях.

Ранее стало известно, что аферисты начали воровать аккаунты россиян в Telegram, чтобы рассылать фейковые предложения о работе от лица крупных компаний. В итоге пользователи оставляют личные данные и банковские реквизиты на подставных сайтах.