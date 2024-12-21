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В Госдуме предупредили о предновогодней схеме мошенников

Дата публикации: 21.12.2024 18:51
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В Госдуме предупредили о предновогодней схеме мошенников
Автор
Александра Синицына, Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Александра Синицына Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Источник
Banki.ru

Перед Новым годом активизировались мошенники, которые придумали новую схему обмана россиян. Она заключается в том, что аферисты создают подставные интернет-магазины, рассказал в разговоре с РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По словам парламентария, в таких фальшивых магазинах пользователям предлагают приобрести популярные товары по привлекательной стоимости. Жертвы собирают корзину и при оформлении оставляют на сайте данные банковских карт.

В итоге после сбора большого объема заказов сайты исчезают, покупки же потребителям никто не доставляет, а деньги вернуть не представляется возможным.

Немкин подчеркнул, что злоумышленники по аналогии с этой схемой могут рассылать гражданам сообщения в мессенджерах и соцсетях о выигрышах или предпраздничных лотереях.

Ранее стало известно, что аферисты начали воровать аккаунты россиян в Telegram, чтобы рассылать фейковые предложения о работе от лица крупных компаний. В итоге пользователи оставляют личные данные и банковские реквизиты на подставных сайтах.

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