Части пенсионеров повысят социальную доплату с 1 января

Социальная доплата для пенсионеров из Москвы повысится с 1 января 2025 года. Сумма выплаты с учетом нового размера доплаты будет достигать 25 850 рублей ежемесячно, заявила в разговоре с РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Региональную соцдоплату неработающие пенсионеры получают в зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в столице РФ. «Либо до величины прожиточного минимума пенсионера: прожиточный минимум проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и составит 17 897 рублей для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве менее десяти лет», — уточнила Гусева.

Другой вариант — повышение до городского социального стандарта, который также будет проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и достигнет 25 850 рублей, это коснется пенсионеров, которые постоянно проживают в Москве более десяти лет, отметила эксперт.

По словам Гусевой, вопросом индексации пенсий занимается Социальный фонд России. Региональная соцдоплата осуществляется за счет средств городского бюджета.

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