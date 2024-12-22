Экономист предсказал снижение ключевой ставки в России

Решение Центробанка сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 21% годовых в декабре является мудрым. Это поддержит рынок акций, заявил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев.

«Инфляция 10% или меньше — это нормальная инфляция. Хейтеры ЦБ в очередной раз посрамлены. Мне эта история очень нравится. Опять-таки я считаю, что ставки по вкладам, скорее всего, перестанут сейчас расти, а по кредитам они тоже не изменятся», — сделал прогноз эксперт.

По словам Разуваева, накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие не замеченные в популизме люди обращали внимание, что ключевая ставка находится на уже достаточно высоком уровне. Экономист отметил, что с макроэкономической точки зрения дельта между ключом и инфляцией довольно велика.

«Банк России решил поддержать рынок акций, и, соответственно, растет уверенность потребителей. Сейчас хайп пройдет, и потом будет снижение ставки», — предрек специалист.

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