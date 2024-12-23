Ренессанс Банк повысил ставки сразу по нескольким вкладам

Ренессанс Банк повысил процентные ставки сразу по нескольким вкладам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

По вкладу «Ренессанс Специальный онлайн» ставки были повышены по срокам 91, 181 и 367 дней и теперь составляют 23%, 23,5% и 24% годовых соответственно. Срок 61 день в диапазоне вклада стал недоступен для оформления.

По вкладу «РенСтарт» банк также поднял ставки по срокам на 91, 181 и 367 дней. Оформив вклад на эти сроки, можно получить 23,5%, 24% и 24,5% годовых соответственно. Срок 61 день также недоступен для открытия новых вкладов.

По депозиту «Ренессанс Инвестиционный» процентная ставка теперь составляет 24,5% годовых на весь срок размещения.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.