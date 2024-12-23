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Ренессанс Банк повысил ставки сразу по нескольким вкладам

Дата публикации: 23.12.2024 11:11
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Ренессанс Банк повысил ставки сразу по нескольким вкладам
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Ренессанс Банк

Ренессанс Банк повысил процентные ставки сразу по нескольким вкладам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

По вкладу «Ренессанс Специальный онлайн» ставки были повышены по срокам 91, 181 и 367 дней и теперь составляют 23%, 23,5% и 24% годовых соответственно. Срок 61 день в диапазоне вклада стал недоступен для оформления.

По вкладу «РенСтарт» банк также поднял ставки по срокам на 91, 181 и 367 дней. Оформив вклад на эти сроки, можно получить 23,5%, 24% и 24,5% годовых соответственно. Срок 61 день также недоступен для открытия новых вкладов.

По депозиту «Ренессанс Инвестиционный» процентная ставка теперь составляет 24,5% годовых на весь срок размещения.

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Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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