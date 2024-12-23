ВТБ назвал долю вкладов и накопительных счетов россиян

С начала 2024 года доля текущих счетов на российском рынке снизилась с 14,3% до 9,5%, их место занимают накопительные счета (доля выросла с 20,4% до 22,1%) и вклады (рост с 65,3% до 68,4%), подсчитали в ВТБ.

За год, по данным ВТБ, остатки на накопительных счетах выросли примерно на 200 млрд рублей за счет перетока с текущих. В ВТБ количество накопительных счетов выросло в этом году на 20%.

Привлекательные условия по накопительным продуктам объясняются беспрецедентно высоким уровнем ключевой ставки: рост показателя с начала года составил 5 п. п. По прогнозам ВТБ, ключевая ставка будет сохраняться на рекордно высоком уровне.

В этих условиях доля наличных рублей в сбережениях россиян сокращается, сейчас она опустилась до исторического минимума (порядка 15%). По прогнозу ВТБ, около 350 млрд наличных рублей «перетечет» на счета банков в этом году. Большую часть в структуре сбережений россиян занимают именно вклады.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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