Три удачные инвестиции в 2024 году

Выяснили, какие инвестиции оказались самыми выгодными в 2024 году.
Банковские вклады
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«В этом году, похоже, больше всех заработала моя бабушка. Она всегда хранила деньги только на вкладах. Я ей показала, как продлевать их через приложение. За 2024 год у нее доходность больше, чем у меня с моим ИИСом».
ЦБ на заседании 20 декабря сохранил ставку на уровне 21%. Это в том числе означает высокую доходность по вкладам. Вклады застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей, что делает их безопасным вариантом для консервативных инвесторов.
Золото
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«В этом году впервые купил золото. И был прав».
В 2024 году золото обновило свои исторические максимумы из-за роста спроса и геополитической нестабильности. Инвесторы могут приобретать золотые слитки, монеты или использовать обезличенные металлические счета (ОМС) для хранения драгметаллов без физической покупки.
Примеры: как росла стоимость золота в 2014 году.
|Актив
|В начале 2024
|В конце 2024
|Рост
|Золото в слитках (за 1 грамм)
|6830
|8125
|19%
|Металлический счет (золото)
|5962
|8381
|41%
|Акции золотодобывающих компаний («Полюс золота»)
|11 000
|13 962
|27%
|ПИФ на золото (стоимость пая «Фонд «Доступное золото» – SBGD, УК «Первая»)
|17,55
|25,62
|46%
Недвижимость
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«Успел взять льготную ипотеку. Плачу 50 000 ежемесячно. Раньше думал, что дорого…»
Несмотря на высокие стартовые затраты, инвестиции в недвижимость могут приносить стабильный доход от аренды. В июле 2024 года завершилась ипотека с господдержкой под 8% годовых. Ставка на рыночную ипотеку к декабрю 2024 года выросла до 30%. Стоимость квадратного метра тоже подорожала: за год цены на новостройки Москвы поднялись на 15,5% — с 297 тысяч за квадратный метр до 343 тысяч рублей.
В первой половине 2025 года не ожидают снижения ставки. Это означает, что кредиты останутся дорогими, а депозиты сохранят феноменальную доходность.