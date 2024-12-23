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Три удачные инвестиции в 2024 году

Дата публикации: 23.12.2024 15:25
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Время прочтения: 1 минута
Три удачные инвестиции в 2024 году
Автор
Екатерина Даренина, специалист по образовательному контенту Банки.ру
Екатерина Даренина специалист по образовательному контенту Банки.ру
Источник
Banki.ru

Выяснили, какие инвестиции оказались самыми выгодными в 2024 году.  

Банковские вклады

«В этом году, похоже, больше всех заработала моя бабушка. Она всегда хранила деньги только на вкладах. Я ей показала, как продлевать их через приложение. За 2024 год у нее доходность больше, чем у меня с моим ИИСом».

ЦБ на заседании 20 декабря сохранил ставку на уровне 21%. Это в том числе означает высокую доходность по вкладам. Вклады застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей, что делает их безопасным вариантом для консервативных инвесторов.

Как открыть вклад на Банки.ру

Золото

«В этом году впервые купил золото. И был прав».

В 2024 году золото обновило свои исторические максимумы из-за роста спроса и геополитической нестабильности. Инвесторы могут приобретать золотые слитки, монеты или использовать обезличенные металлические счета (ОМС) для хранения драгметаллов без физической покупки.

Примеры: как росла стоимость золота в 2014 году.

АктивВ начале 2024В конце 2024Рост
Золото в слитках (за 1 грамм)6830812519%
Металлический счет (золото)5962838141%
Акции золотодобывающих компаний («Полюс золота»)11 000 13 96227%
ПИФ на золото (стоимость пая «Фонд «Доступное золото» – SBGD, УК «Первая»)17,5525,6246%

Недвижимость

«Успел взять льготную ипотеку. Плачу 50 000 ежемесячно. Раньше думал, что дорого…»

Несмотря на высокие стартовые затраты, инвестиции в недвижимость могут приносить стабильный доход от аренды. В июле 2024 года завершилась ипотека с господдержкой под 8% годовых. Ставка на рыночную ипотеку к декабрю 2024 года выросла до 30%. Стоимость квадратного метра тоже подорожала: за год цены на новостройки Москвы поднялись на 15,5% — с 297 тысяч за квадратный метр до 343 тысяч рублей.

В первой половине 2025 года не ожидают снижения ставки. Это означает, что кредиты останутся дорогими, а депозиты сохранят феноменальную доходность. 

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