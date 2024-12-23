Три удачные инвестиции в 2024 году

Выяснили, какие инвестиции оказались самыми выгодными в 2024 году.

Банковские вклады

✉ «В этом году, похоже, больше всех заработала моя бабушка. Она всегда хранила деньги только на вкладах. Я ей показала, как продлевать их через приложение. За 2024 год у нее доходность больше, чем у меня с моим ИИСом».

ЦБ на заседании 20 декабря сохранил ставку на уровне 21%. Это в том числе означает высокую доходность по вкладам. Вклады застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей, что делает их безопасным вариантом для консервативных инвесторов.

Золото

✉ «В этом году впервые купил золото. И был прав».

В 2024 году золото обновило свои исторические максимумы из-за роста спроса и геополитической нестабильности. Инвесторы могут приобретать золотые слитки, монеты или использовать обезличенные металлические счета (ОМС) для хранения драгметаллов без физической покупки.

Примеры: как росла стоимость золота в 2014 году.

Актив В начале 2024 В конце 2024 Рост Золото в слитках (за 1 грамм) 6830 8125 19% Металлический счет (золото) 5962 8381 41% Акции золотодобывающих компаний («Полюс золота») 11 000 13 962 27% ПИФ на золото (стоимость пая «Фонд «Доступное золото» – SBGD, УК «Первая») 17,55 25,62 46%

Недвижимость

✉ «Успел взять льготную ипотеку. Плачу 50 000 ежемесячно. Раньше думал, что дорого…»

Несмотря на высокие стартовые затраты, инвестиции в недвижимость могут приносить стабильный доход от аренды. В июле 2024 года завершилась ипотека с господдержкой под 8% годовых. Ставка на рыночную ипотеку к декабрю 2024 года выросла до 30%. Стоимость квадратного метра тоже подорожала: за год цены на новостройки Москвы поднялись на 15,5% — с 297 тысяч за квадратный метр до 343 тысяч рублей.

В первой половине 2025 года не ожидают снижения ставки. Это означает, что кредиты останутся дорогими, а депозиты сохранят феноменальную доходность.