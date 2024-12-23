Все новости

Семейную ипотеку можно будет взять на вторичное жилье. Но не везде

Дата публикации: 23.12.2024 17:17
37 211
Время прочтения: 2 минуты
Семейную ипотеку можно будет взять на вторичное жилье. Но не везде
Автор
Мария Королева,
Мария Королева
Источник
Banki.ru

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе предложил распространить семейную ипотеку на вторичный рынок. Заемщики смогут воспользоваться ставкой 6% в тех населенных пунктах, «где практически не строится новое жилье», отметил Путин. Список таких территорий пока не представлен, но вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уже уточнил, что ни Москва, ни Санкт-Петербург, ни Сочи не войдут в число городов, где можно будет оформить семейную ипотеку на вторичное жилье.

В населенных пунктах, где не ведется активное строительство жилья, проживает до 21 млн человек, подсчитали в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК).

«Мы в апреле этого года оценивали, что в 771 городе не велось строительство жилья. В них может проживать до 21 миллиона человек. Если говорить о тех городах, где на протяжении многих лет отсутствует активность застройщиков, то их число составит около 600», – рассказал РИА Новости гендиректор РАСК Федор Выломов. По его мнению, нововведение отчасти позволит удержать человеческий капитал в этих населенных пунктах.

Распространение семейной ипотеки на вторичный рынок может усилить наметившуюся тенденцию к перетоку покупателей с первичного жилья на готовое, заметил руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов.

«Там чуть ниже цены, более широкий выбор и есть возможность эффективнее торговаться. Кроме того, на вторичном рынке нет рисков срыва сроков строительства, которые сейчас могут стать ограничением для части потенциальных покупателей "первички"», – считает Попов.

Это давно ожидаемое рынком решение, комментирует инициативу руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В условиях высоких цен на жилье необходимость в усилении поддержки вторичного сегмента рынка действительно назрела, говорит она. Благодаря распространению семейной ипотеки на вторичный рынок льготная ипотека сможет служить не только целям прироста объемов строительства жилья, но и выполнению социальных функций государства — повышению рождаемости и реальной доступности жилья для населения, считает Инна Солдатенкова.

Предложения банков по семейной ипотеке*

* Предложение актуально на дату публикации материала.
Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Материалы по теме