Семейную ипотеку можно будет взять на вторичное жилье. Но не везде

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе предложил распространить семейную ипотеку на вторичный рынок. Заемщики смогут воспользоваться ставкой 6% в тех населенных пунктах, «где практически не строится новое жилье», отметил Путин. Список таких территорий пока не представлен, но вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уже уточнил, что ни Москва, ни Санкт-Петербург, ни Сочи не войдут в число городов, где можно будет оформить семейную ипотеку на вторичное жилье.

В населенных пунктах, где не ведется активное строительство жилья, проживает до 21 млн человек, подсчитали в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК).

«Мы в апреле этого года оценивали, что в 771 городе не велось строительство жилья. В них может проживать до 21 миллиона человек. Если говорить о тех городах, где на протяжении многих лет отсутствует активность застройщиков, то их число составит около 600», – рассказал РИА Новости гендиректор РАСК Федор Выломов. По его мнению, нововведение отчасти позволит удержать человеческий капитал в этих населенных пунктах.

Распространение семейной ипотеки на вторичный рынок может усилить наметившуюся тенденцию к перетоку покупателей с первичного жилья на готовое, заметил руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов.

«Там чуть ниже цены, более широкий выбор и есть возможность эффективнее торговаться. Кроме того, на вторичном рынке нет рисков срыва сроков строительства, которые сейчас могут стать ограничением для части потенциальных покупателей "первички"», – считает Попов.

Это давно ожидаемое рынком решение, комментирует инициативу руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В условиях высоких цен на жилье необходимость в усилении поддержки вторичного сегмента рынка действительно назрела, говорит она. Благодаря распространению семейной ипотеки на вторичный рынок льготная ипотека сможет служить не только целям прироста объемов строительства жилья, но и выполнению социальных функций государства — повышению рождаемости и реальной доступности жилья для населения, считает Инна Солдатенкова.

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