В правительстве сообщили, за счет чего планируют снизить инфляцию

Наращивание импорта, рост предложения на рынке, а также привлечение правоохранительных органов для пресечения злоупотреблений названы среди основных мер, которые правительство РФ планирует использовать для борьбы с высокой инфляцией. Этой теме было посвящено заседание правительства.

Как отметил глава Кабмина Михаил Мишустин, с начала года к середине декабря показатель инфляции в России превысил 9%. Чтобы снизить инфляционное давление, разработан ряд мер. В том числе и с привлечением торговых партнеров из дружественных стран.

«В частности, сегодня вступает в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии об обнулении ввозной таможенной пошлины на импорт сливочного масла – до 15 июня следующего года. Также советом принято решение на весь 2025 год распространить такую меру и на поставки значительных объемов мяса крупного рогатого скота, а до июля – картофеля, моркови и яблок», – сообщил Мишустин.

Среди дополнительных мер он назвал «мероприятия по насыщению внутреннего рынка промышленными товарами», квотирование экспорта минеральных удобрений и лома черных металлов, скидку на технику для сельхозпроизводителей и т. п.

Кроме того, глава правительства распорядился активно подключать к контролю за ценами правоохранительные органы.

«Понятно, что в условиях рыночной экономики главной целью любого бизнеса является извлечение прибыли, но важно соблюдать баланс. Это не должно быть во вред людям и экономике. Если в повышении цен есть факты злоупотреблений, в том числе монопольным положением, необходимо жестко с этим бороться. Здесь значимую роль должна играть Федеральная антимонопольная служба. А в особых случаях – и Генеральная прокуратура», – заявил Михаил Мишустин.

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