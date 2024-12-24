ЦБ назвал опасным снижение ключевой ставки

Снижение ключевой ставки в России в текущей экономической ситуации опасно из-за дефицита рабочей силы, следует из письма ЦБ РФ в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова (КПРФ).

«Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», — цитирует письмо РИА Новости.

Дешевые кредиты, даже если они будут направлены в инвестиции, не обеспечат производителей дополнительными ресурсами незамедлительно, они лишь дадут им новые деньги.

«В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за эти ресурсы», — следует из письма.

В результате, отмечает ЦБ, вырастет не производство, а издержки и, вместе с ними, цены на конечную продукцию.

На прошлой неделе Банк России неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор также заявил, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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