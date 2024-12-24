Мошенники стали имитировать взлом «Госуслуг»

Мошенники стали имитировать взлом портала «Госуслуги», чтобы убедить россиян переводить деньги на «безопасный» счет, сообщила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

«Злоумышленники имитируют взлом "госуслуг" и последующий набор микрозаймов, чтобы побудить жертву атаки запаниковать и самовольно начать продавать активы и переводить деньги на "безопасный счет"», — рассказала Верестникова РИА Новости.

Как это работает:

Человеку поступает звонок в WhatsApp от якобы «Социального фонда», чтобы записать на перерасчет пенсии.

Мошенники просят назвать код от МТС ID.

Затем человеку звонят якобы от поддержки «Госуслуг» с предупреждением о взломе и попытке украсть денежные средства.

Жертве предлагают записать разговор и обратиться в полицию.

Одновременно человеку поступают фейковые сообщения о переводе денег в разные банки из микрофинансовых организаций.

Наконец, жертве звонят, представляясь сотрудниками полиции или банка и предлагают перевести деньги на «безопасный счет» или передать «курьеру из Центробанка» наличными.

Правила безопасности в Сети помогут защититься от мошенников, а банковский вклад под высокий процент поможет спасти накопления от инфляции и получить доход.

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