Мошенники стали имитировать взлом «Госуслуг»

Мошенники стали имитировать взлом портала «Госуслуги», чтобы убедить россиян переводить деньги на «безопасный» счет, сообщила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.
«Злоумышленники имитируют взлом "госуслуг" и последующий набор микрозаймов, чтобы побудить жертву атаки запаниковать и самовольно начать продавать активы и переводить деньги на "безопасный счет"», — рассказала Верестникова РИА Новости.
Как это работает:
- Человеку поступает звонок в WhatsApp от якобы «Социального фонда», чтобы записать на перерасчет пенсии.
- Мошенники просят назвать код от МТС ID.
- Затем человеку звонят якобы от поддержки «Госуслуг» с предупреждением о взломе и попытке украсть денежные средства.
- Жертве предлагают записать разговор и обратиться в полицию.
- Одновременно человеку поступают фейковые сообщения о переводе денег в разные банки из микрофинансовых организаций.
- Наконец, жертве звонят, представляясь сотрудниками полиции или банка и предлагают перевести деньги на «безопасный счет» или передать «курьеру из Центробанка» наличными.
Правила безопасности в Сети помогут защититься от мошенников, а банковский вклад под высокий процент поможет спасти накопления от инфляции и получить доход.
Самые прибыльные* годовые вклады
Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:
- «Доход», Банк Уралсиб
- «МКБ. Перспектива», Московский кредитный банк
- «ВТБ вклад», ВТБ
- «МТС Вклад», МТС Банк
- «В плюсе с Привилегиями "Плюс"», Газпромбанк
* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.