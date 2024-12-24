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Мошенники стали имитировать взлом «Госуслуг»

Дата публикации: 24.12.2024 12:43
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Время прочтения: 2 минуты
Мошенники стали имитировать взлом «Госуслуг»
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Мошенники стали имитировать взлом портала «Госуслуги», чтобы убедить россиян переводить деньги на «безопасный» счет, сообщила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

«Злоумышленники имитируют взлом "госуслуг" и последующий набор микрозаймов, чтобы побудить жертву атаки запаниковать и самовольно начать продавать активы и переводить деньги на "безопасный счет"», — рассказала Верестникова РИА Новости.

Как это работает:

  • Человеку поступает звонок в WhatsApp от якобы «Социального фонда», чтобы записать на перерасчет пенсии.
  • Мошенники просят назвать код от МТС ID.
  • Затем человеку звонят якобы от поддержки «Госуслуг» с предупреждением о взломе и попытке украсть денежные средства.
  • Жертве предлагают записать разговор и обратиться в полицию.
  • Одновременно человеку поступают фейковые сообщения о переводе денег в разные банки из микрофинансовых организаций.
  • Наконец, жертве звонят, представляясь сотрудниками полиции или банка и предлагают перевести деньги на «безопасный счет» или передать «курьеру из Центробанка» наличными.

Правила безопасности в Сети помогут защититься от мошенников, а банковский вклад под высокий процент поможет спасти накопления от инфляции и получить доход.

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