Сбербанк подсчитал, сколько клиентам удалось заработать на депозитах

В 2024 году клиенты Сбербанка заработали на вкладах 1,3 трлн рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации. В прошлом году доход составил только 529 млрд рублей.

Таким образом, средний размер дохода от вклада в Сбербанке вырос почти в 2,5 раза.

При этом клиенты «СберИнвестиций» много инвестировали в биржевые фонды — высокую доходность показал биржевой фонд «Золото», который с начала года вырос на 54,8%. Также клиенты активно использовали инструменты в юанях.

Особой популярностью у клиентов банка пользовались фонды денежного рынка, следующие за ключевой ставкой, а также флоатеры, показывающие доходность выше ее значения. Фондированных клиентов стало на 17% больше, а среднемесячное число активных инвесторов, которые совершили хотя бы одну торговую операцию в месяц, увеличилось на 46%.

Наконец, Сбербанк также подсчитал, что за 11 месяцев 2024 года участники программы лояльности использовали 179 млрд бонусов — на 62% больше, чем за тот же период 2023 года.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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