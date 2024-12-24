Малый и средний бизнес активно зарабатывают на вкладах

Высокая доходность по вкладам привела к тому, что малый и средний бизнес более активно зарабатывают на размещении средств на депозитах. Так, Банк ДОМ.РФ зафиксировал существенный рост среднего размера депозита предприятий малого и среднего бизнеса в 2024 году: с начала года он вырос на 57% и сейчас составляет более 42 млн рублей.

Наибольший рост произошел в Москве, Воронеже и Перми. Наиболее объемные депозиты открывали предприятия в сфере финансовых услуг и страхования, строительства и недвижимости, торговли.

Средний срок размещения средств МСБ по сравнению с 2023 годом практически не изменился, при этом дольше других средства на депозитах держат предприниматели из Владивостока (44 дня), Краснодара (34 дня) и Самары (29 дня). А быстрее всех деньги в оборот запускает бизнес в Воронеже, Тольятти и Перми: в этих городах средний срок депозита составляет около пяти дней.

«В 2024 году мы сосредоточились на развитии трансакционного бизнеса, в частности, значительно усилили направления по обслуживанию средств клиентов на счетах. Наряду с повышением ставок по депозитам на протяжении всего года значительно обогатился функционал нашего интернет-банка. Например, сейчас клиентам в режиме онлайн доступно открытие депозитов по индивидуальным условиям, онлайн-калькулятор будущей ставки и доходности от сделки, реализован ряд других улучшений, которые экономят время клиентов и повышают эффективность взаимодействия с банком. Все это оказало влияние на рост депозитного портфеля клиентов МСБ Банка ДОМ.РФ, который с начала года увеличился на 60% и составляет более 75 миллиардов рублей», — рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

Вклады остаются самым востребованным банковским продуктом и среди населения. Одними из самых популярных у вкладчиков являются годовые депозиты. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.



