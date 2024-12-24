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Объяснено, почему банки начали снижать ставки по вкладам

Дата публикации: 24.12.2024 17:17
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Объяснено, почему банки начали снижать ставки по вкладам
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

После решения Банка России на заседании 20 декабря сохранить ключевую ставку на уровне 21%, часть кредитных организаций перешла к ухудшению условий по вкладам, подтвердил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Ставки, в частности, снизили Альфа-Банк и Газпромбанк.

«На наш взгляд, это делают те банки, которые ранее закладывали в свою процентную политику возможность повышения “ключа” до 23% или даже до 25%. При этом даже с учетом этих снижений ставки по вкладам продолжают оставаться на высоком уровне, сейчас можно найти депозиты со ставками до 25%», — добавил эксперт.  

При этом, по словам Зварича, время для формирования полноценного тренда на ухудшение условий по депозитам еще не пришло.

«Это может случиться, когда мы увидим стабилизацию инфляции и ее переход к снижению, что даст возможность регулятору начать цикл смягчения денежно-кредитной политики. При развитии данного сценария, возможного во второй половине текущего года, банки могут начать планомерно снижать ставки, опираясь на привлечение в будущем более дешевой ликвидности от населения», — заключил эксперт.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.

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