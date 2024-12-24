Объяснено, почему банки начали снижать ставки по вкладам

После решения Банка России на заседании 20 декабря сохранить ключевую ставку на уровне 21%, часть кредитных организаций перешла к ухудшению условий по вкладам, подтвердил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Ставки, в частности, снизили Альфа-Банк и Газпромбанк.

«На наш взгляд, это делают те банки, которые ранее закладывали в свою процентную политику возможность повышения “ключа” до 23% или даже до 25%. При этом даже с учетом этих снижений ставки по вкладам продолжают оставаться на высоком уровне, сейчас можно найти депозиты со ставками до 25%», — добавил эксперт.

При этом, по словам Зварича, время для формирования полноценного тренда на ухудшение условий по депозитам еще не пришло.

«Это может случиться, когда мы увидим стабилизацию инфляции и ее переход к снижению, что даст возможность регулятору начать цикл смягчения денежно-кредитной политики. При развитии данного сценария, возможного во второй половине текущего года, банки могут начать планомерно снижать ставки, опираясь на привлечение в будущем более дешевой ликвидности от населения», — заключил эксперт.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.